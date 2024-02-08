Кубок Азербайджана: "Карабах" вышел в полуфинал

Состоялся очередной ответный матч 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной ответный матч 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , во втором матче дня агдамский "Карабах" встретился с бакинским "Сабахом".

Встреча завершилась в пользу столичного клуба со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Кристиан да Силва (5-я минута), Жарл Маргарита (27) и Ицхак Бельфодил (58, 69). Голы скакунов забивали Хамиду Кейта (30) и Адам Диакаб (61), а также на 74-й минуте игрок "Сабаха" Маруан Хадуди записал в свой пассив автогол.

На 76-й минуте Ричард Алмейда получил прямую красную карточку и покинул поле, оставив "Карабах" в меньшинстве.

По итогам двух игр (в первой игре агдамцы завоевали победу со счетом 7:1 - ред.) "скакуны" вышли в полуфинал Кубка Азербайджана, где встретится с победителем пары "Нефтчи" - "Сумгайыт".

Отметим, что ранее в полуфинал турнира вышла "Зиря". Последняя ответная игра 1/4 финала пройдет 9 февраля.