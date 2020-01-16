​Кубок Англии: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вулверхэмптон"

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон".

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал испанский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата, отправивший мяч в ворота "Вулверхэмптона" на 67-й минуте. В роли ассистента в данном эпизоде выступил форвард Антони Марсьяль. Напомним, в первом матче "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя (0:0).