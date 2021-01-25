О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок Англии: "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Ливерпуля"

Кубок Англии: "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Ливерпуля" В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" переиграл "Ливерпуль".
Футбол
25 января 2021 г. 00:43
Кубок Англии: Манчестер Юнайтед вырвал победу у Ливерпуля

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" переиграл "Ливерпуль".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась 3:2.

На 18-й минуте счет открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперед. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счет второй результативный пас. На 78-й минуте полузащитник МЮ Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с "Вест Хэм Юнайтед", который разгромил "Донкастер" (4:0).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
Минобразования прокомментировало информацию о возобновлении занятий в школах
19 января 2021 г. 12:43
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
В Азербайджане в отношении еще одного армянского террориста возбуждено уголовное дело
18 января 2021 г. 18:19
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
Кабмин о единовременной выплате в размере 190 манатов
19 января 2021 г. 18:43
Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо
Главврач: После вакцинации чувствую себя хорошо
18 января 2021 г. 11:50
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
19 января 2021 г. 17:48
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
Пашинян: 20 января минутой молчания и я почтил память бакинских жертв 1990 года
20 января 2021 г. 16:38
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi