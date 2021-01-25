Кубок Англии: "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Ливерпуля"

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" переиграл "Ливерпуль".

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" переиграл "Ливерпуль".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась 3:2.

На 18-й минуте счет открыл нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, ему ассистировал Роберто Фирмино. На 26-й минуте Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие. В начале второго тайма Рашфорд вывел манкунианцев вперед. На 58-й минуте Салах оформил дубль, а Фирмино записал на свой счет второй результативный пас. На 78-й минуте полузащитник МЮ Бруну Фернандеш, вышедший на замену, забил победный гол со штрафного.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где встретится с "Вест Хэм Юнайтед", который разгромил "Донкастер" (4:0).