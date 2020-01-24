Кубок Англии: Клуб третьего дивизиона сыграет с "Манчестер Юнайтед"

Завершился матч-переигровка 1/32 финала Кубка Англии, в котором клуб третьего дивизиона "Транмир Роверс" обыграл "Уотфорд".

Как передает Report, встреча состоялась в Биркенхеде на стадионе "Прентон Парк" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол защитника "Транмира" Эммануэля Монте "Уотфорд" ответил точным ударом Кайлена Хайндса. Победу "Транмиру» в дополнительное время принес гол Пола Маллина.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 3:3.

За выход в 1/8 финала Кубка Англии "Транмир" сыграет с "Манчестер Юнайтед", который в своем матче обыграл "Вулверхэмптон". Встреча состоится 26 января.