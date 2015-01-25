​Кубок Африки по футболу: Гана обыграла Алжир, вторая ничья Кот-д’Ивуара

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На континентальном первенстве Африки завершен второй тур группового этапа – показательно, что ни одной команде не удалось досрочно пробиться в плей-офф.

Как передает Report, в группе С Гана за счет единственного мяча Асамоа Гьяна вырвала победу над Алжиром, что существенно приблизило "Черных звезд" к стадии плей-офф.

Сенегал мог практически обеспечить себе место в четвертьфинале, но Южная Африка удержала ничейный исход.

В последнем туре Сенегал сыграет с Алжиром, а Гана встретится с Южной Африкой.

Группа С

Гана — Алжир 1:0

Гол: Гьян, 90+2

ЮАР — Сенегал 1:1

Голы: Маньиса, 47 — Мбоджи, 60

Турнирная таблица: Сенегал – 4, Алжир, Гана – 3, ЮАР – 1.

Квартет D пока самый миролюбивый, причем все матчи в этой группе заканчиваются с одинаковым счетом 1:1. Один из главных фаворитов Кубка Африки Кот-д’Ивуар во втором матче подряд уходит от поражения на последних минутах – с Гвинеей ивуарийцев спас Думбия, а с Мали – Макс Градель.

В последнем туре Камерун сыграет с Кот-д’Ивуаром, а еще одну путевку в плей-офф между собой оспорят Гвинея и Мали.

Группа D

Кот-д`Ивуар — Мали 1:1

Голы: Градель, 86 — Сако, 7

Камерун — Гвинея 1:1

Голы: Муканджо-Биле, 13 — Траоре, 42

Турнирная таблица: Камерун, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Малия – 2.