О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок африканских наций: Стал известен первый финалист турнира

Кубок африканских наций: Стал известен первый финалист турнира Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1 в полуфинале Кубка африканских наций.
Футбол
3 февраля 2022 г. 00:59
Кубок африканских наций: Стал известен первый финалист турнира

Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1 в полуфинале Кубка африканских наций.

Как передает Report, турнир проходит в Камеруне.

В составе победителей отличились Абду Диалло (70-я минута), Идрисса Гейе (76), Садио Мане (87). У проигравших гол забил Ибрахим Блати Туре (82). На 36-й минуте встречи вратарь сборной Буркина-Фасо Фарид Уэдраого получил травму, его заменил Эрве Коффи.

Напомним, что лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в двух финалах (2002, 2019). Соперником команды по финалу нынешнего розыгрыша станет победитель встречи между сборными Камеруна и Египта, которая пройдет в четверг.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Afrika Millətlər Kuboku: Turnirin ilk finalçısı məlum olub

Самое важное

Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
Президент Азербайджана: Шуша была чужим городом для армян
2 февраля 2022 г. 17:51
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
ICGB оптимизирует сертификационные процедуры с целью запуска газопровода в срок
2 февраля 2022 г. 14:55
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
Азербайджан ожидает расследования военных преступлений за годы оккупации
2 февраля 2022 г. 00:51
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Ждем участия американских компаний в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
1 февраля 2022 г. 22:16
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня молодежи
1 февраля 2022 г. 21:27
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
Закир Гасанов: Мы проводим реформы по приведению армии в соответствие с турецкой моделью
1 февраля 2022 г. 20:33
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
Хулуси Акар: Усиление ВС Азербайджана и Турции не представляет угрозы для других стран
1 февраля 2022 г. 20:24
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
Турецкий министр: На нынешнем этапе предстоит проделать большую работу в Карабахе
1 февраля 2022 г. 20:17
Балканы усиливают свою энергобезопасность
Балканы усиливают свою энергобезопасность
1 февраля 2022 г. 16:35
Президент подписал указ о совершенствовании господдержки сельского хозяйства
Президент подписал указ о совершенствовании господдержки сельского хозяйства
1 февраля 2022 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi