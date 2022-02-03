Кубок африканских наций: Стал известен первый финалист турнира

Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1 в полуфинале Кубка африканских наций.

Футболисты сборной Сенегала обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1 в полуфинале Кубка африканских наций.

Как передает Report, турнир проходит в Камеруне.

В составе победителей отличились Абду Диалло (70-я минута), Идрисса Гейе (76), Садио Мане (87). У проигравших гол забил Ибрахим Блати Туре (82). На 36-й минуте встречи вратарь сборной Буркина-Фасо Фарид Уэдраого получил травму, его заменил Эрве Коффи.

Напомним, что лучшим результатом сборной Сенегала в Кубке африканских наций является участие в двух финалах (2002, 2019). Соперником команды по финалу нынешнего розыгрыша станет победитель встречи между сборными Камеруна и Египта, которая пройдет в четверг.