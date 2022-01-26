Кубок африканских наций: Марокко вышла в четвертьфинал

Сборная Марокко по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Малави в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.

Сборная Марокко по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Малави в матче 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.

Как передает Report, встреча прошла в Яунде.

Забитым мячом в составе сборной Малави отметился Габадиньо Мханго (7-я минута), у марокканцев отличились Юссеф Эн-Несири (45+2) и Ашраф Хакими (70).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате давки, которая произошла перед матчем 1/8 финала между сборными Камеруна и Коморских Островов (2:1) в понедельник в Яунде на стадионе "Олембе". Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил, что минута молчания будет проводиться перед началом каждой последующей встречи на турнире.

В 1/4 финала Марокко сыграет с победителем пары Египет - Кот-д'Ивуар.