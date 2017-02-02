 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кубка Испании: "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала - ВИДЕО

    Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:1 в пользу Барселоны

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Барселона" победила мадридский "Атлетико" со счетом 2:1 во первом матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу.

    Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон".

    В составе "Барселоны" голы забили Луис Суарес (7-я минута) и Лионель Месси (33). У хозяев отличился Антуан Гризманн (59).

    Ответный поединок состоится 7 февраля в Барселоне.

    В другом полуфинале Кубка Испании встретятся "Алавес" и "Сельта", которые первый матч сыграют в четверг в Виго.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi