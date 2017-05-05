Кристоф Даум: Сборная Румынии проигрывает и Азербайджану

Бухарест. 5 мая. REPORT.AZ/ "Для развития румынского футбола в первую очередь необходимо сделать вложения в образование - в футбольные школы и академии".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил главный тренер сборной Румынии Кристоф Даум. Немецкий специалист ставит в пример для других команд страны футбольную академию, возглавляемую румынским ветераном футбола Георге Хаджи.

Он сказал: "Если сегодня не проводить эту работу, то молодежь покинет Румынию и будет обучаться в таких странах, как Италия, Испания и Англия".

По его словам необходимо проанализировать нынешнее состояние румынского футбола. Потому что сборная страны проигрывает сборным стран, не имеющим больших традиций в футболе: "Наша юношеская сборная проигрывает Азербайджану. Да, ни сборным Англии, Германии или Испании, а именно сборной Азербайджана. А сегодня я даже услышал, что мы проигрываем Лихтенштейну. Вы разве знали о том, что Лихтенштейн играет в футбол? Но несмотря на это, мы и им проиграли".

Отметим, что в октябре прошлого года сборная Азербайджана, состоящая из футболистов в возрасте до 17 лет в последнем матче предварительного отборочного этапа чемпионата Европы победила хозяев поля - Румынию со счетом 1:0.