О нас

"Кристал Пэлас" впервые завоевал Кубок Англии по футболу

"Кристал Пэлас" впервые завоевал Кубок Англии по футболу Лондонский "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу.
Футбол
17 мая 2025 г. 22:04
Кристал Пэлас впервые завоевал Кубок Англии по футболу

Лондонский "Кристал Пэлас" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Мяч на 16-й минуте забил Эберечи Эзе. На 36-й минуте нападающий "Манчестер Сити" Омар Мармуш не реализовал пенальти. Вратарь "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон стал первым голкипером, отразившим удар с 11-метровой отметки (без учета послематчевых серий) в финале Кубка Англии, с 2010 года, когда это сделал вратарь "Челси" Петр Чех в матче с "Портсмутом".

"Кристал Пэлас" в третий раз вышел в финал Кубка Англии и впервые завоевал трофей. В 1990 и 2016 годах лондонская команда проигрывала в решающих матчах "Манчестер Юнайтед". "Кристал Пэлас" выиграл первый престижный титул в своей истории, ранее в активе команды были победы в низших дивизионах чемпионата Англии и региональных турнирах.

"Манчестер Сити" играл в финале Кубка Англии 14-й раз в истории и 3-й подряд. В 2023 и 2024 годах команда играла с "Манчестер Юнайтед", первый матч остался за футболистами "Манчестер Сити", во втором победили их соперники по дерби. Всего у "Манчестер Сити" 7 побед в Кубке Англии, первая была одержана в 1904 году.

Благодаря победе "Кристал Пэлас", занимающий 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до конца сезона, завоевал путевку в Лигу Европы - второй по значимости европейский клубный турнир после Лиги чемпионов. Лондонцы сыграют в еврокубках впервые с 1998 года, тогда команда принимала участие в Кубке Интертото и вылетела в третьем раунде, проиграв турецкому клубу "Самсунспор".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Kristal Pelas" ilk dəfə İngiltərə Kubokunu qazanıb

Другие новости из категории

На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча
На старте 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана будет проведено три матча
17 мая 2025 г. 09:18
Салах заявил о хороших шансах выиграть Золотой мяч в этом году
Салах заявил о "хороших шансах" выиграть "Золотой мяч" в этом году
17 мая 2025 г. 08:57
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
17 мая 2025 г. 02:49
Ливерпуль достиг соглашения с футболистом сборной Нидерландов
"Ливерпуль" достиг соглашения с футболистом сборной Нидерландов
16 мая 2025 г. 18:55
Лионель Месси отреагировал на чемпионство Барселоны в Ла Лиге
Лионель Месси отреагировал на чемпионство "Барселоны" в Ла Лиге
16 мая 2025 г. 04:49
Барселона в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу
"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу
16 мая 2025 г. 02:00
Джанни Инфантино заявил о двукратном увеличении выручки ФИФА за последние четыре года
Джанни Инфантино заявил о двукратном увеличении выручки ФИФА за последние четыре года
16 мая 2025 г. 00:11
Назначены судьи на матчи XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Назначены судьи на матчи XXXV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу
15 мая 2025 г. 23:40
Ляказетт покинет Лион по окончании сезона
Ляказетт покинет "Лион" по окончании сезона
15 мая 2025 г. 21:13
Полузащитник Севильи покинет клуб по окончании сезона
Полузащитник "Севильи" покинет клуб по окончании сезона
15 мая 2025 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi