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Криштиану Роналду: Я вернулся

Криштиану Роналду: Я вернулся Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу команды над "Специей" (4:1) в 6-м туре итальянской Серии А.
Футбол
1 ноября 2020 г. 21:34
Криштиану Роналду: Я вернулся

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал победу команды над "Специей" (4:1) в 6-м туре итальянской Серии А.

Как передает Report, об этом сообщает Sky Sport.

"Я был изолирован, симптомов не было, чувствовал себя хорошо. Вернулся к тому, что мне нравится - к игре в футбол. Серия А - интересный чемпионат. "Милан" отлично справляется, есть "Лацио" и "Наполи". Нам нужно много работать, мы растем", - сказал Роналду.

Отметит, что Криштиану Роналду вышел на поле на 56-й минуте матча, когда счет был 1:1. Он вывел свою команду вперед буквально через три минуты, а на 76-й минуте забил со штрафного.

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Версия на азербайджанском языке Kriştianu Ronaldu: "Mən qayıtdım"

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