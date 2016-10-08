Криштиану Роналду впервые в сборной Португалии забил 4 гола в одной игре - ВИДЕО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Футболист испанского "Реал Мадрида" Криштиану Роналду в составе сборной Португалии впервые забил 4 гола в одной игре.

Как сообщает Report, 31-летний капитан добился этого результата в матче отборочного тура чемпионата мира-2018.

Он отличился на 2, 4, 47 и 68-й минутах. Другие голы забили Жоау Канселу на 44-й минуте и Андре Сильва на 86-й минуте.

После матча Рональду написал на своей странице в twitter: "Я счастлив, что сделал свой первый покер в сборной".

Отметим, что форвард португальской сборной в финальном туре чемпионата Европы летом забил 9 голов, тем самым повторив рекорд француза Мишеля Платини. Его команда впервые стала чемпионом Европы. В сборной Роналду забил 65 голов за 134 матча.