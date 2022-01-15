Криштиану Роналду: Верю, что Португалия попадет на чемпионат мира

Будет очень грустно, если мы не сможем попасть на чемпионат мира.
Как сообщает Report со ссылкой на ESPN, об этом заявил футболист сборной Португалии Криштиану Роналду.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду оптимистично настроен на предстоящие матчи плей-офф отбора на чемпионат мира. Напомним, что Португалия попала в одну группу со сборными Турции, Северной Македонии и Италии.
"Будет очень грустно, если мы не сможем попасть на чемпионат мира. В жизни случаются падения, но я верю, что Португалия попадет на чемпионат мира. Впереди два трудных матча. Мы готовы, идеального сценария не существует. С проблемами надо сталкиваться лицом к лицу", - отметил Криштиану Роналду.
ЧМ-2022 будет проходить с 21 ноября по 18 декабря с участием 32 стран.