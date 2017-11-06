Криштиану Роналду установил новый рекорд

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" установил новый рекорд.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ла Лиги, португальский нападающий установил новый рекорд за последние 25 лет по количеству голевых передач.

В XI туре в ходе встречи с "Лас Пальмас" Роналду сделал 84-ую голевую передачу. Таким образом, 32-летний форвард опередил легенду "Реал Мадрида" Рауля Гонсалеса. Уже завершивший карьеру Рауль является автором 83 результативных передач.

Отметим, что Криштиану Роналду в этом сезоне в чемпионате Испании забил всего один гол.