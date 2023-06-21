Криштиану Роналду снова вошел в историю мирового футбола

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сегодня, 20 июня, сыграет в матче квалификационного раунда Евро-2024 с национальной командой Исландии.

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду сыграет в матче квалификационного раунда Евро-2024 с национальной командой Исландии.

Как передает Report, Роналду был включен в стартовый состав португальцев на игру с исландцами, он появится на поле с первых минут. Для форварда эта игра станет 200-й за сборную, что является мировым рекордом.

Таким образом, Криштиану Роналду попал в книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат, как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную сборную 200 матчей.

Ближайший преследователь португальского - Бадр Аль-Мутава из Кувейта. У него на счету 196 матчей за национальную команду. Отметим, что 38-летнему Роналду также принадлежит рекорд по голам за сборные. Он забил 122 мяча в футболке национальной команды Португалии.