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    Криштиану Роналду пропустит все матчи сборной Португалии до конца года

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Криштиану Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца года.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание A Bola, 33-летний футболист принял такое решение, чтобы быстрее адаптироваться к итальянскому "Ювентусу", в который перешел летом этого года.

    Не включенный в состав сборной Португалии в сентябрьских встречах Лиги наций форвард предположительно останется вне команды и в октябре-ноябре.

    Отметим, что сборная Португалии в этом году в Лиге наций встретится со сборными Польши, Шотландии и Италии.

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