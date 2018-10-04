Криштиану Роналду пропустит все матчи сборной Португалии до конца года

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Криштиану Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца года.

Как сообщает Report со ссылкой на издание A Bola, 33-летний футболист принял такое решение, чтобы быстрее адаптироваться к итальянскому "Ювентусу", в который перешел летом этого года.

Не включенный в состав сборной Португалии в сентябрьских встречах Лиги наций форвард предположительно останется вне команды и в октябре-ноябре.

Отметим, что сборная Португалии в этом году в Лиге наций встретится со сборными Польши, Шотландии и Италии.