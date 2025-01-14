Криштиану Роналду продлит контракт с "Аль-Насром" до 2026 года

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду продлит контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду продлит контракт с футбольным клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Как передает Report , об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" истекает в июне 2025 года.

Роналду 39 лет, он выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, в текущем сезоне португалец провел за клуб 20 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду первым из футболистов достиг отметки в 900 голов за карьеру в официальных матчах. Пять раз португальский форвард получал "Золотой мяч".