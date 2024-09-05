Криштиану Роналду первым из футболистов преодолел отметку в 900 голов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что Роналду, для Роналду этот гол стал 900-м в карьере, он первым в истории достиг данной отметки. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории испанского "Реала" (450 голов) и сборной Португалии (131), также он 145 раз отличился в составе английского "Манчестер Юнайтед", 101 - за итальянский "Ювентус", 68 - за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, 5 - за португальский "Спортинг".

Согласно информации Международной федерации футбола (ФИФА), Роналду стал лучшим бомбардиром в марте 2022 года, когда обошел австрийского и чехословацкого нападающего Йозефа Бицана по числу забитых мячей в официальных играх. Как отмечает ФИФА, Бицан является автором "около 805 голов", точное число забитых мячей остается неизвестным. Бицан выступал с 1931 по 1957 год, нападающий играл за чехословацкие клубы "Славия", "Сокол", "Сокол Шкода", пражское "Динамо" и "Спартак" из Брно. Также Бицан выступал за австрийские "Рапид" и "Адмиру". На данный момент ближайшим преследователем Роналду является аргентинский форвард американского "Интер Майами" Лионель Месси (838).

Роналду 39 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. За "Аль-Наср" футболист выступает с 2023 года.