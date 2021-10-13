Криштиану Роналду обновил рекорд по хет-трикам за сборную

Известный португальский футболист Криштиану Роналду поставил новый рекорд.

Известный португальский футболист Криштиану Роналду поставил новый рекорд.

Как передает Report, Роналду оформил хет-трик в матче отборочного этапа Чемпионата мира-2022 в матче между сборными Португалии и Люксембурга (5:0).

Таким образом, форвард установил новый мировой рекорд, теперь на его счету десять хет-триков в поединках сборных.

Игрок также обновил свой рекорд как бомбардира, забив 115 голов за сборную.

Португалия, сыгравшая на одну игру меньше основных соперников, занимает второе место в группе А с 16 очками. Сборная Сербии лидирует с 17 очками.