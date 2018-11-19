Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Озила из-за перехода в "Арсенал"

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что был разочарован решением своего бывшего одноклубника Месута Озила покинуть "Реал".

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 33-летний форвард заявил, что переход его бывшего товарища по команде в английский "Арсенал" был для него плохой вестью.

"Переход Озила стал для меня очень плохой новостью. Он был одним из лучших игроков, кто знал и чувствовал мои маневры перед воротами на поле. Я до сих пор сержусь на Озила из-за этого перехода", - признался Роналду.

Отметим, что Месут Озил с 2010-го по 2013-ый год выступал в "Реал Мадриде". А Криштиану Роналду с 2009 года до лета 2018 года надевал форму испанской команды.