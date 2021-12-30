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Ковач покинет пост главного тренера "Монако"

Ковач покинет пост главного тренера "Монако" Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение о завершении сотрудничества с главным тренером Нико Ковачем.
Футбол
30 декабря 2021 г. 21:53
Ковач покинет пост главного тренера Монако

Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение о завершении сотрудничества с главным тренером Нико Ковачем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал RMC Sport.

По информации источника, клуб в четверг проинформировал тренера о данном решении, причиной которого являются результаты клуба в последние месяцы, а также разногласия специалиста с некоторыми игроками команды.

После 19 сыгранных матчей "Монако" с 29 очками занимает шестое место в таблице чемпионата Франции.

Ковачу 50 лет, он возглавил "Монако" в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером германских "Айнтрахта" и "Баварии", а также молодежной и главной сборных Хорватии.

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