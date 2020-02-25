 Наверх

Коронавирус может стать причиной замены городов, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020

Коронавирус может повлиять на место проведения ЕВРО-2020
© UEFA

В список городов, которые примут ЕВРО-2020, могут внести изменения.

Как сообщает Report, об этом касаясь возможного влияния коронавируса на чемпионат Европы заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува. 

По его словам, в случае не предоставления странами, где пройдут соревнования, соответствующей гарантии, соревнования могут перенести в другие города. 

М.Ува также не исключил вероятности прекращения борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы в случае распространения вируса в Европе в более широком масштабе. 

Отметим, что 3 матча группового этапа ЕВРО-2020 и 1 матч 1/4 финала пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!