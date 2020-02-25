Коронавирус может стать причиной замены городов, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020

В список городов, которые примут ЕВРО-2020, могут внести изменения.
Как сообщает Report, об этом касаясь возможного влияния коронавируса на чемпионат Европы заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува.
По его словам, в случае не предоставления странами, где пройдут соревнования, соответствующей гарантии, соревнования могут перенести в другие города.
М.Ува также не исключил вероятности прекращения борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы в случае распространения вируса в Европе в более широком масштабе.
Отметим, что 3 матча группового этапа ЕВРО-2020 и 1 матч 1/4 финала пройдут на Бакинском олимпийском стадионе.