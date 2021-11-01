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Конте станет новым тренером "Тоттенхэма"

Конте станет новым тренером "Тоттенхэма" Новым главным тренером "Тоттенхэма" станет Антонио Конте.
Футбол
1 ноября 2021 г. 19:35
Конте станет новым тренером Тоттенхэма

Новым главным тренером "Тоттенхэма" станет Антонио Конте.

Как передает Report, об этом сообщают в Twitter итальянские журналисты Николо Скира и Фабрицио Романо.

Оба источника указывают, что контракт будет рассчитан до 2023 года. По данным Скиры, специалист будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Официально о назначении должны объявить в ближайшие часы. Уже завтра тренер должен провести первую тренировку.

52-летний Антонио Конте четырежды выиграл чемпионат Италии в качестве тренера, а также выиграл с "Челси" чемпионат и Кубок Англии. Ранее с поста главного тренера "Тоттенхэма" был уволен Нуну Эшпириту Санту.

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