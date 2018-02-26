Конгресс УЕФА выступил против членства новой страны в структуре

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Отклонено обращение Футбольной ассоциации Джерси (JFA) по принятию в членство УЕФА.

Как сообщает Report, решение было принято в Конгрессе УЕФА в столице Словакии Братиславе.

49 из 55 членов континентальной футбольной структуры в Конгрессе проголосовали против, а 1 - воздержался.

Отметим, что Джерси - остров в проливе Ла-Манш. Остров с населением 100 тыс. человек является составной частью Великобритании. В декабре 2015 года JFA покинула Футбольную ассоциацию Англии и пожелала подключиться к УЕФА как независимая ассоциация.