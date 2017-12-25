Комментатор МатчТВ: Для дебютанта Лиги "Карабах" играл действительно достойно

Москва. 25 декабря. REPORT.AZ/ Футбольные эксперты России в целом положительно восприняли игру "Карабаха" в этому году. Об этом заявил российскому бюро Report комментатор МатчТВ, обозреватель "Советского спорта" Эльвин Керимов, подводя итоги выступления агдамского клуба в 2017 году.

По его словам, очередной сезон в еврокубках показал, что "Карабах" - ярко выраженная тренерская команда.

"Несмотря на ограниченность состава, в 4 матчах из 6 "Карабах" держался молодцом - умело защищался и эффективно контратаковал. Прагматичный подход Гурбанова был, на мой взгляд, единственно верным. "Карабах" прекрасно знает свои сильные и слабые стороны. А это очень важное качество для команды, которая выступает в Лиге чемпионов в роли явного аутсайдера группы", - заявил Э. Керимов.

Он подчеркнул, что футбольные эксперты в целом положительно восприняли игру команды.

"Коллега Генич (комментатор Константин Генич - ред.) после матча "Карабаха" в Мадриде восхищался тем, как чемпион Азербайджана грамотно защищался, играя в меньшинстве. Нельзя сказать, что он привнес что-то новое в европейский футбол. Обороняться куда проще, чем атаковать. Но для дебютанта Лиги "Карабах" играл действительно достойно. А для того, чтобы покорять новые высоты в будущем, нужно вкладывать больше денег. Без них, увы, никуда", - указал российской комментатор.

По его мнению, успех "Карабаха" не единичен и можно говорить об общем прогрессе азербайджанского футбола.

"Результаты, действительно, улучшились, как в еврокубках, так и у сборной. Игроки талантливые в Азербайджане есть. Махир Мадатов (футболист ФК "Карабах" - ред.), например, может вырасти в большого игрока. Но таких примеров мало, потому что в большинстве клубов плохо налажена система поиска и выращивания молодежи", - подытожил Э. Керимов.