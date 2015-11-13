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    Комитет по этике ФИФА оштрафовал вице-президента организации

    Вильяру вынесено предупреждение, а сумма штрафа составила 25 тысяч швейцарских франков

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать и вынести предупреждение вице-президенту организации, первому вице-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) испанцу Анхелю Марии Вильяру. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

    Вильяр ранее отказывался сотрудничать со следствием по делу о выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, которые пройдут в России и Катаре, но позднее изменил свое мнение. Он оштрафован на 25 тысяч швейцарских франков.

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