​Комитет по этике ФИФА: Обвинение в коррупции с Мишеля Платини не снято

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Распространилась информация о снятии всех обвинений в коррупции и подлоге с экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA, отмечается, что решение было принято Комитетом по этике ФИФА.

Однако Комитет по этике опроверг информацию. Пресс-секретарь арбитражной палаты комитета по этике Марк Тенбюкен опроверг информацию, заявив, что решение по поводу Платини осталось в силе.

Федеральное бюро юстиции Швейцарии возбудило 25 сентября 2015 года дело по подозрению в незаконном переводе в 2001 году тогдашним президентом ФИФА Йозефом Блаттером на счет М.Платини 2 млн. швейцарских франков.

21 декабря прошлого года оба указанных лица были отстранены Комитетом по этике высшей футбольной структуры на 8 лет. После этого Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет.

Именно по этой причине М.Платини не удалось принять участие на прошедших 26 февраля выборах президента ФИФА. Победил на выборах бывший генсек УЕФА, швейцарец Джанни Инфантино.

Отметим, что Йозеф Блаттер и Мишель Платини обратились с жалобой в Международный спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 29 апреля проведет слушание по делу Платини.