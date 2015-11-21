Комитет ФИФА отправил отчеты по делу Блаттера и Платини в арбитраж

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Комитет по этике ФИФА завершил свое расследование относительно главы организации Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини и передал итоговые отчеты в арбитражную палату ФИФА, которую возглавляет Ханс-Йоахим Эккерт, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В связи с конфиденциальностью информации и принципа презумпции невиновности арбитражная палата не будет публиковать подробности отчетов, а также предложенные санкции в отношении Блаттера и Платини.

Швейцарское федеральное бюро юстиции (FOJ) 25 сентября открыло дело против Блаттера, который подозревается в том, что незаконно перевел два миллиона швейцарских франков Платини в 2011 году. Деньги якобы были переведены Платини за выполнение работ в период с января 1999 года по июнь 2002 года. Француз же заявил, что данная выплата была произведена по контракту в полном соответствии с законом.

В начале октября комитет ФИФА по этике отстранил Блаттера, генсека организации Жерома Вальке (ранее освобожденного от должности) и Платини на 90 дней от любой деятельности, связанной с футболом.