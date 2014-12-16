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    Дисциплинарый комитет АФФА наказал массажиста

    Во время игры Намиг Гусейнов нарушил правила технической зоны

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА дал юридическую оценку событиям, происшедшим на последнем туре Topaz Премьер-лиги.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт профессиональной футбольной лиги, клуб "Баку" оштрафован на 1000 манатов.

    Причиной стало получение четырьмя футболистами одноименного столичного клуба желтой карточки на прошедшей в рамках XVI тура Премьер-лиги игре с "Хазар-Лянкяран". Из команды "Габала" наказан массажист Намиг Гусейнов. На 90+3 минуте матча с командой "Карабах" он нарушил правила технической зоны. Н.Гусейнова дисквалифицировали на 1 игру, а клуб оштрафовали на 1000 манатов.

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