​Команды Махира Шукюрова и Камрана Агаева сегодня выйдут на очередную игру

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ / Сегодня пройдут три игры XXII тура I лиги чемпионата Турции по футболу. Как сообщает Report, клуб экс-нападающего сборной Азербайджана Бранимира Субашича "Манисаспор" будет в гостях играть с "Антальяспор". До игры, которая начнется в 16:00 по бакинскому времени, "Антальяспор" с 36 очками занимает 4 строчку турнирной таблицы, а "Манисаспор" с 20 очками 16 место. В это же самое время команда защитника сборной Азербайджана Махира Шукюрова "Каршияка" будет дома играть с клубом "Ордуспор". Наказание Шукюрова закончилось накануне и он будет дебютировать в матче, который состоится под руководством нового главного тренера Айхана Акмана. За этой встречей будет следить главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки.

И наконец, единоличный лидер чемпионата клуб "Кайсериспор" встретится с "Адана Демирспор", который отстает от лидера на 3 очка. В сотаве хозяев поля ожидается дебют Камрана Агаева.

Отметим, что игры XXII тура I лиги чемпионата Турции по футболу стартовали вчера матчем "Болуспор" - "Буджаспор". Матч закончился вничью со счетом 0:0. В этом матче последние 7 минут на поле вышел нападающий национальной сборной Азербайджана Вагиф Джавадов.