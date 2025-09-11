Команда U-19 "Карабаха" привлекла в свой состав двух нигерийских футболистов для участия в матчах Юношеской лиги УЕФА.

Об этом Report сообщил менеджер футбольной академии клуба Наиль Керимов.

По его словам, клуб осуществил трансфер двух игроков из нигерийской академии Beyond Limit. Это вингер Муйидин Олуде и нападающий Тохиб Абиодун. Оба пропустят первый матч из-за нерешенных визовых вопросов.

Отметим, что команда U-19 "Карабаха" в первом туре Юношеской лиги УЕФА сыграет на выезде против португальской "Бенфики". Матч начнется 16 сентября в 14:00 по бакинскому времени.