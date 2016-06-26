Колумбия заняла третье место на Кубке Америки по футболу, обыграв команду США - ВИДЕО

Баку. 26 Июнь. REPORT.AZ/ Сборная Колумбии по футболу победила команду США со счетом 1:0 в матче за третье место на Кубке Америки.

Как передает Report, встреча состоялась в городе Глендейл (штат Аризона) на стадионе Университета Финикса.

Единственный гол на 31-й минуте забил Карлос Бакка. В компенсированное время матча за грубое поведение с поля были удалены американец Майкл Ороско и колумбиец Сантьяго Ариас.

Колумбийцы в четвертый раз в истории стали бронзовыми призерами турнира. Ранее они добивались подобного результата в 1987, 1993 и 1995 годах. Кроме того, футболисты Колумбии впервые с 2001 года заняли призовое место. На домашнем турнире в 2001 году колумбийцы стали победителями Кубка Америки, обыграв в финале мексиканцев (1:0).

За третье место на турнире сборная Колумбии получит $3 млн. призовых. Команда, которая станет чемпионом, заработает $6,5 млн. Сборная, занявшая второе место, получит $3,5 млн.

В финальном матче, который состоится 27 июня в Ист-Рутерфорде (Нью-Джерси), встретятся сборные Аргентины и Чили. В 2015 году в финале турнира также встречались сборные Чили и Аргентины. Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью 0:0, а в серии пенальти чилийцы победили 4:1 и завоевали титул.