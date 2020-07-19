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Колумбийский новичок "Карабаха" приехал в Баку

Колумбийский новичок "Карабаха" приехал в Баку Новый игрок футбольного клуба "Карабах" Кевин Медина прибыл в Баку
Футбол
19 июля 2020 г. 09:54
Колумбийский новичок Карабаха приехал в Баку

Новый игрок футбольного клуба "Карабах" Кевин Медина прибыл в Баку. 


Об этом Report сообщил главный тренер клуба Гурбан Гурбанов.


По словам 48-летнего специалиста, с колумбийским защитником подписан контракт по системе 2+1. Сегодня 27-летний Медина приедет в Габалу. 


Гурбанов сообщил, что переговоры о покупке полузащитника кипрского АПОЭЛ Уроша Матича продолжаются: "Все складывается хорошо. Скорее всего, трансфер состоится".


Главный тренер агдамцев рассказал, что клуб обратится в оперативный штаб и МИД с просьбой разрешить приезд Матича: "Нас ждут матчи еврокубков. Верю, что нам не откажут в помощи". 


Отметим, что последним клубом Кевина Медины был португальский "Савеш". Также он выступал за словацкий "Кошице", австрийские "Штурм" и "Аустрию", датский "Копенгаген" и другие команды.
 

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