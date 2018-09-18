Клубу "Зиря" засчитано техническое поражение

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает Report, на заседании были приняты решения в связи с матчами IV тура Премьер-лиги Азербайджана.

В связи с тем, что во время игры с клубом "Сабаил" четверо футболистов получили желтую карточку, клуб "Зиря" был оштрафован на 800 манатов. Кроме того, из-за нарушения лимита клубом "Зиря", результат матча был аннулирован и клубу "Зиря" было засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Согласно регламенту турнира, в протокол должен был быть включен футболист 1998 года рождения или еще моложе, чего "Зиря" не сделал.