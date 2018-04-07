Клуб "Зенит" пожаловался в ФИФА из-за футболиста сборной Азербайджана

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Российский "Зенит" пожаловался в ФИФА на турецкий "Tрабзонспор" из-за выступающего за этот клуб футболиста сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, соответствующая информация была обнародована на 73-й генассамблее турецкого клуба.

Согласно поданной жалобе, за 22-летнего нападающего турецкого клуба не расплатились с санкт-петербургским клубом.

Напомним, что Р.Шейдаев в феврале 2017 года был передан в аренду словацкому клубу "Жилина", а минувшим летом - "Карабаху". Форвард, не попавший в основной состав агдамского клуба, так и не забил гол.