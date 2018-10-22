Клуб "Ворскла" в матче с "Карабахом" поддержат 100 болельщиков

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Украинский футбольный клуб "Ворскла" на матче III тура группового этапа Лиги Европы против "Карабаха" в Баку поддержат 100 болельщиков.

Как сообщили Report в пресс-службе агдамского клуба, полтавская сторона попросила именно это количество мест на трибуне.

На данный момент продано 15 тысяч билетов.

Отметим, что 25 октября в 20:55 на Бакинском олимпийском стадионе начнется матч "Карабах" - "Ворскла".

Ранее стало известно о задержке зарплат футболистов "Ворскла".

Манаф ГАСЫМБЕЙЛИ