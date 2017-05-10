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    Клуб "Сабаиль" заключил контракт с новым главным тренером

    Эльман Султанов будет занимать ту же должность в дубле этой команды

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошло заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сабаиль".

    Как сообщили Report в клубе, АФФА одобрила обращение клуба по поводу организации заседания в административном здании АФФА, так как Баиловский стадион, где проводятся домашние матчи клуба "Сабаиль" и находится офис, работает в напряженном графике из-за IV Игр исламской солидарности.

    На заседании, где обсудили дальнейшую деятельность клуба, завоевавшего путевку в Премьер-лигу, заняв второе место в l дивизионе, также внесли ясность в вопрос, связанный с выбором главного тренера. Рассмотрев кандидатуру нескольких специалистов, Наблюдательный совет решил заключить контракт с Самиром Алиевым. Контракт с С.Алиевым охватывает 3 года.

    Приглашенный на заседание молодой специалист выразил признательность за оказанное доверие и заявил, что приложит все знания и навыки для достижения клубом хороших результатов.

    Кроме того, было решено, что проработавший до сих пор главным тренером "Сабаиля" Эльман Султанов будет занимать ту же должность в дубле этой команды. 

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