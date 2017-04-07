Клуб ПСЖ подарил сопернику причитающуюся ему за победу премию

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Французский клуб ПСЖ отказался от премии, предусмотренной за победу над клубом "Авранш" в четвертьфинале кубка страны.

Как сообщает Report со ссылкой на издание L'Equipe, причитающиеся клубу 200 000 евро представитель Парижа подарил сопернику, с которым боролся в III дивизионе.

Президент клуба "Авранш" Жильбер Геран выразил ПСЖ признательность за данный жест. Он отметил, что соперник достоин лучших слов: "Это – щедрый жест. За это я признателен клубу, его тренерам и игрокам. Они достойны всего, чем обладают".

Отметим, что в полуфинале кубка Франции ПСЖ встретится с "Монако".