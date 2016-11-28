Клуб "Нефтчи" сделал заявление в связи с индицентом, имевшим место на матче с "Кяпяз"

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" сделал заявление в связи с инцидентом, имевшим место на стадионе города Гянджа на матче с "Кяпяз" в рамках 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в заявление происходящее назвали неприятным случаем.

Отмечается, что в начале первого тайма представители и футболисты "Нефтчи" были отстранены из VİP-ложи. Причиной стало требование главой Исполнительной власти города Гянджа Эльмаром Велиевым от представителей гостевой команды аплодировать местной команде: "Естественно, представители "Нефтчи" отказались поддержать клуб "Кяпяз". В этом случае сотрудникам полиции, охраняющим правопорядок, было дано указание вынужденно отстранить представителей нашего клуба из VİP-ложи. После этого представители "Нефтчи" покинули VİP-ложу и отправились в сектор, предназначенный для болельщиков клуба".

24 ноября клуб "Нефтчи" адресовал клубу "Кяпяз" письмо, в котором попросил выделить для руководства клуба 25 мест в SKY BOX и VİP-секторах. На следующий день было получено письмо, в котором говорилось, что будут выделены места в SKY BOX и VİP-секторах. "Как видно, в Гяндже были грубо нарушены условия положения чемпионата и пункты официальной переписки между клубами. Клуб "Нефтчи" требует предпринять необходимые меры для того, чтобы подобные случаи впредь не повторялись", - отмечается в заявлении.