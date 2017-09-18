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Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" подписал контракт с игроком сборной Азербайджана по футболу Эмином Махмудовым.

Как передает Report со ссылкой на сайт столичного клуба, контракт с 25-летним полузащитником "черно-белых" подписан до конца сезона 2017/2018. Он будет носить форму под номером 8.

Отметим, что воспитанник российского клуба "Сатурн" Эмин Махмудов ушел из последнего клуба, в котором играл, - португальского "Боавишта" по обоюдному согласию. За время карьеры в сборной он сыграл и за российские клубы "Спартак" (Москва), "Том", "Крылья Советов" и "Мордовия".