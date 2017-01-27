Клуб "Кяпяз" выйдет на матч с "Интером" с потерями

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Гянджинский клуб "Кяпяз" выйдет на предстоящий в Баку матч с "Интером" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана с потерями.

Как сообщает Report, на предстоящем матче гянджинцы не смогут воспользоваться игрой трех футболистов.

Защитник Шахрияр Алиев и полузащитник Вугар Бейбалаев простудились и не смогут выйти на поле. Медперсонал завтра проведет повторное обследование В.Бейбалаева.

А защитник Ренан Алвеш наказан. В конце прошлого года на выездном матче с "Габалой" бразилец получил красную карточку.