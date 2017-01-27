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    Клуб "Кяпяз" выйдет на матч с "Интером" с потерями

    Двое членов команды заболели

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Гянджинский клуб "Кяпяз" выйдет на предстоящий в Баку матч с "Интером" в XV туре Премьер-лиги Азербайджана с потерями.

    Как сообщает Report, на предстоящем матче гянджинцы не смогут воспользоваться игрой трех футболистов.

    Защитник Шахрияр Алиев и полузащитник Вугар Бейбалаев простудились и не смогут выйти на поле. Медперсонал завтра проведет повторное обследование В.Бейбалаева.

    А защитник Ренан Алвеш наказан. В конце прошлого года на выездном матче с "Габалой" бразилец получил красную карточку. 

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