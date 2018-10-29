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    Клуб "Кешля" отправил в отставку главного тренера

    Контракт с сербским специалистом расторгнут по взаимному согласию

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Младен Милинкович отправлен в отставку.

    Как сообщили Report в пресс-службе клуба, контракт с сербским специалистом расторгнут по взаимному согласию.

    Это решение было принято после проигрыша поселкового клуба со счетом 1:2 на выезде в игре с "Сабаилом" в IX туре премьер лиги Азербайджана.

    Временное исполнение обязанностей главного тренера команды поручено вспомогательному тренеру Зауру Исмайлову.

    Отметим, что Младен Милинкович был назначен главным тренером "Кешля" 25 июля. Руководимый им коллектив проиграл в 5 из проведенных в текущем сезоне 8 играх, выиграл в одной. Столичный клуб в двух матчах сыграл вничью, занимает 7-е место с 5-ю очками и с одним очком опережает находящийся на последнем месте "Зиря".

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