Клуб "Кешля" отправил в отставку главного тренера

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Кешля" Младен Милинкович отправлен в отставку.

Как сообщили Report в пресс-службе клуба, контракт с сербским специалистом расторгнут по взаимному согласию.

Это решение было принято после проигрыша поселкового клуба со счетом 1:2 на выезде в игре с "Сабаилом" в IX туре премьер лиги Азербайджана.

Временное исполнение обязанностей главного тренера команды поручено вспомогательному тренеру Зауру Исмайлову.

Отметим, что Младен Милинкович был назначен главным тренером "Кешля" 25 июля. Руководимый им коллектив проиграл в 5 из проведенных в текущем сезоне 8 играх, выиграл в одной. Столичный клуб в двух матчах сыграл вничью, занимает 7-е место с 5-ю очками и с одним очком опережает находящийся на последнем месте "Зиря".