Развитие единого информационного пространства тюркских стран остается приоритетом для Азербайджана

Развитие общего информационного пространства стран Организации тюркских государств (ОТГ) остается важным направлением сотрудничества Азербайджана с тюркским миром.

Как передает Казахстанское бюро Report, об этом заявил директор Департамента международных связей и документооборота Совета по медиа и вещанию Азербайджана Расим Багиров на VIII встрече министров и высокопоставленных должностных лиц ОТГ, отвечающих за вопросы СМИ и информации, в Астане.

По его словам, укрепление связей с тюркским миром под руководством президента Ильхама Алиева остается одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана, а сотрудничество в сфере медиа и информации - важной составляющей этих отношений.

Багиров отметил, что регулярный обмен достоверными новостями и расширение взаимодействия информагентств и телерадиокомпаний позволяют преобразовать общее культурное и историческое наследие в конкретные совместные проекты. В качестве примера он привел Альянс тюркских информационных агентств - ATNA.

Он подчеркнул значение совместных документальных фильмов, культурно-образовательных программ, обмена медиапроектами и профессиональных поездок журналистов. Такая работа способствует взаимопониманию и помогает доносить позицию тюркского мира до международной аудитории.

Отдельное внимание Багиров уделил внедрению искусственного интеллекта. Он отметил, что новые технологии расширяют возможности производства, перевода и распространения информации, однако появление сгенерированных ИИ изображений, аудио- и видеоматериалов усложняет проверку достоверности контента.

По его словам, применение ИИ в СМИ и государственных коммуникациях должно сопровождаться человеческим контролем, редакционной ответственностью и защитой конфиденциальных данных. Сотрудничество стран ОТГ может способствовать обмену опытом в противодействии информационным угрозам и совершенствованию фактчекинга.

Багиров также рассказал о развитии двустороннего медиасотрудничества Азербайджана с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном, включая реализацию меморандумов, организацию медиатуров, а также образовательные и профессиональные обмены.

Он подчеркнул, что устойчивость к дезинформации зависит от сильных профессиональных СМИ, своевременного информирования общества и медиаграмотности граждан. В этой связи важны поддержка региональных редакций и подготовка специалистов в области проверки информации, цифровой безопасности, мультимедийного производства и ответственного использования ИИ.

Представитель агентства также отметил роль Шушинского глобального медиафорума и первого медиафорума СВМДА, состоявшегося 1 октября 2026 года в Баку, в развитии международного диалога о доверии к информации и сотрудничестве СМИ.