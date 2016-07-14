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    Клуб "Карабах" заключил контракт с Вугаром Надировым

    Я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие Гурбана Гурбанова

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Воспитанник футбольного клуба "Карабах" Вугар Надиров вернулся в команду. 

    Как сообщает Report, с 29-летним нападающим подписан контракт сроком на один год. 

    Надиров выразил удовлетворенность на официальном сайте клуба: "Я очень рад, что вернулся в "Карабах". Я сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие главного тренера Гурбана Гурбанова. В каждой команде есть соперничество. Болельщики "Карабаха" ценны для нас. Я постараюсь порадовать их". 

    Отметим, что это третье возвращение Вугара Надирова в "Карабах". Впервые он надел форму клуба в 2004 году. В 2009 году он вернулся в клуб и выступал там в течение 6 лет. 

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