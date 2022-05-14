О нас
Аудио новости

Клуб "Карабах" может довести количество голов за сезон до 100

Клуб "Карабах" может довести количество голов за сезон до 100 Клуб "Карабах" может довести количество голов за текущий за сезон до 100.
Футбол
14 мая 2022 г. 12:07
Клуб Карабах может довести количество голов за сезон до 100

Клуб "Карабах" может довести количество голов за текущий за сезон до 100.

Как сообщает Report, команде Гурбана Гурбанова удалось отличиться на всех турнирах 98 раз.

Представитель Агдама забил в Премьер-лиге Азербайджана 65, кубке страны – 15, Лиге конференций УЕФА – 18 голов.

На внутренних соревнованиях клуб забил 80 голов. Команда 8 раз одерживала победу с крупным счетом в Премьер-лиге Азербайджана, 2 раза – на кубке страны, 1 раз – в Лиге конференций.

До конца сезона "Карабах" проведет 3 игры. 15 мая агдамская команда в XXVII туре встретится с "Сабаилем", 21 мая – в последнем туре с "Нефтчи", 27 мая – в финале Кубка Азербайджана - с "Зиря".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" klubu mövsüm ərzində qol sayını 100-ə çatdıra bilər

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53
Очередное заседания Рабочей группы по Каспию состоится в мае
Очередное заседания Рабочей группы по Каспию состоится в мае
10 мая 2022 г. 10:52
Михаил Саакашвили госпитализирован
Михаил Саакашвили госпитализирован
8 мая 2022 г. 22:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi