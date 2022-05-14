Клуб "Карабах" может довести количество голов за сезон до 100

Клуб "Карабах" может довести количество голов за текущий за сезон до 100.
Как сообщает Report, команде Гурбана Гурбанова удалось отличиться на всех турнирах 98 раз.
Представитель Агдама забил в Премьер-лиге Азербайджана 65, кубке страны – 15, Лиге конференций УЕФА – 18 голов.
На внутренних соревнованиях клуб забил 80 голов. Команда 8 раз одерживала победу с крупным счетом в Премьер-лиге Азербайджана, 2 раза – на кубке страны, 1 раз – в Лиге конференций.
До конца сезона "Карабах" проведет 3 игры. 15 мая агдамская команда в XXVII туре встретится с "Сабаилем", 21 мая – в последнем туре с "Нефтчи", 27 мая – в финале Кубка Азербайджана - с "Зиря".