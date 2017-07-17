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    Клуб "Карабах" интересуется футболистом сборной Никарагуа

    Представитель Агдама заявил о готовности выплатить за Баррера 400 тыс. долларов

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" интересуется футболистом национальной сборной Никарагуа Хуаном Баррерой.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт elnuevodiario.com.ni, представитель Агдама на данный момент желает осуществить трансфер 28-летнего полузащитника фланга, играющего в команде Гватемалы "Комуникасьонес".

    "Карабах" заявил о готовности заплатить за футболиста 400 тыс. долларов.

    Отметим, что в летнем перерыве представляющий Азербайджан на Лиге чемпионов "Карабах" включил в свой состав Аббаса Гусейнова ("Интер"), Антона Каниболоцкого (Шахтер, Украина), Якуба Жезничака ("Легия", Польша) и Дональда Геррьера ("Аланьяспор", Турция).

    Вышедший на 42 матча с Никарагуа и забивший 10 мячей Хуан Баррера до этого надевал форму команд своей страны "Реал Эстели", "Вальтер Ферретти", панамской команды "Тауро", венесуэльской - "Депортиво Петаре", австрийских клубов "Вилла Аустриа" и "Альтах". 

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