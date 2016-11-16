Клуб "Габала" зимой осуществит новые трансферы

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Второе подряд участие в Лиге Европы стало большим опытом для нас. Из года в год мы наблюдаем лучшее выступление футболистов и улучшение стиля их игры".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент клуба "Габала" Фариз Наджафов, отвечая на вопросы журналистов после сегодняшнего заседания Комитета клубов.

Оценивая участие команды в Лиге Европы, Ф.Наджафов отметил, что игра команды отличается от игры прошлого года: "В этом году мы показываем более привлекательную игру. Мы не ожидали таких результатов. Однако даже проигранные матчи мы провели на высоком уровне. В качестве команды выступаем успешно. На предстоящие 2 матча команда выйдет с максимальной силой, потому что имеет место вопрос рейтинга. Кроме того, мы должны достойно представить нашу страну".

Вице-президент клуба сообщил, что зимой в состав команды будут привлечены новые футболисты: "Мы хотим усилить некоторые позиции. Часть прибыли от Лиги Европы хотим направить на трансфер футболистов. Продолжаются поиски".

Отметим, что 24 ноября "Габала" примет бельгийский "Андерлехт", а 8 декабря будет гостить у немецкого "Майнца".