​Клуб "Габала" уехал в Германию

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" уехал сегодня в Германию для встречи с немецким клубом "Боруссия" (Дортмунд) в групповом этапе Лиги Европы.

Как сообщает Report, через 4.5-5 часов самолет с футболистами на борту долетит до Дортмунда.

Команда, завершившая подготовку в Габале, завтра проведет в Дортмунде последнюю тренировку на стадионе BVB, где пройдет игра.

Отметим, что встреча между "Боруссией" и "Габалой" состоится 5 ноября в 22:00 по бакинскому времени.