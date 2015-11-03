​Клуб "Габала" уехал в Германию

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Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" уехал сегодня в Германию для встречи с немецким клубом "Боруссия" (Дортмунд) в групповом этапе Лиги Европы.
Как сообщает Report, через 4.5-5 часов самолет с футболистами на борту долетит до Дортмунда.
Команда, завершившая подготовку в Габале, завтра проведет в Дортмунде последнюю тренировку на стадионе BVB, где пройдет игра.
Отметим, что встреча между "Боруссией" и "Габалой" состоится 5 ноября в 22:00 по бакинскому времени.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости