Клуб "Боавишта" расстался с Кямраном Агаевым - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Португальский клуб "Боавишта" расстался с вратарем национальной сборной Азербайджана по футболу Кямраном Агаевым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Facebook, предусмотренный до конца сезона контракт с 31-летним голкипером расторгнут.

Отмечается, что решение сразу же вступило в силу. "Боавишта" пожелала Агаеву успехов в спортивной карьере и личной жизни.

Как пишет издание "A Bola", азербайджанский вратарь был дисквалифицирован на 3 матча из-за драки с футболистами "Бенфики" в конце прошедшего 15 января матча XVII тура чемпионата страны и после трансфера в тот же месяц Вагнера упал в глазах главного тренера Мигеля Леаля.

Отметим, что Кямран Агаев перешел в начале сезона в клуб "Боавишта" как свободный агент. Он стал выходить на игровое поле с 6-го тура. Агаев на чемпионате надевал форму в 12-ти, а в кубке страны – в 2-х матчах.