Клуб "Арсенал" выплатит за Александра Ляказетт рекордную сумму

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня футболист французского клуба "Лион" Александр Ляказетт посетит Лондон для заключения контракта с английской командой "Арсенал".

Как сообщает Report со ссылкой The Telegraph, "Арсенал" готов выплачивать противоположной стороне за 26-летнего нападающего 46 млн фунт стерлингов. Это будет рекордной суммой в истории "Арсенала".

Для того, чтобы получить у испанского "Реал Мадрида" Месута Озила было потрачено на полмиллиона меньше средств. Вдобавок ко всему, в контракте предусматривается также выдача "Лиону" бонуса на около 6 млн фунт стерлингов.

С самим футболистом будет заключен 5-летний контракт.

Отметим, что выступающий с 2010 года в основной команде Александр Ляказетт является воспитанником "Лиона". На проведенных до сих пор 203 матчах с участием футболиста, он забил 100 мячей. В 2013 году 26-летний форвард получил приглашение в сборную Франции.